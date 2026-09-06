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Донецкая группа новостей

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США хотят вернуться к трехстороннему формату переговоров, — спецпосланник президента США Кушнер по итогам переговоров в Киеве

США хотят вернуться к трехстороннему формату переговоров, — спецпосланник президента США Кушнер по итогам переговоров в Киеве Кушнер заявил, что Вашингтон предпочитает возвращение к переговорам с участием трёх сторон — Украины, России и США.

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