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Петербургский дневник

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Президент Венесуэлы Мадуро возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище

Президент Венесуэлы Мадуро возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище

Церемония прошла в рамках его официального визита в Петербург Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище, передает РИА Новости.

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