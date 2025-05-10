Президент Венесуэлы Мадуро возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище

Церемония прошла в рамках его официального визита в Петербург Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище, передает РИА Новости.
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