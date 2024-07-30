⛔️ Из-за марафона в Омске на четверо суток перекроют для транспорта Соборную площадь - движение здесь будет закрыто с 10:00 часов 31 июля до 15:00 4 августа.
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⛔️ Из-за марафона в Омске на четверо суток перекроют для транспорта Соборную площадь - движение здесь будет закрыто с 10:00 часов 31 июля до 15:00 4 августа.