В ХМАО ветеран СВО просит у Путина помощи в трудоустройстве

Ветеран СВО из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев с 2023 года не может найти работу. Югорчанин имеет образование, опыт работы в администрации, а также отмечен боевыми наградами и претендует на управленческие должности в городе, но регулярно получает отказ.