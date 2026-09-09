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Музей "Эрарта" представил на берегу Финского залива выставку "Ветер в волосах"

Музей "Эрарта" представил на берегу Финского залива выставку "Ветер в волосах"

Музей современного искусства «Эрарта» в рамках совместного проекта с курортом «Дом у моря» представил на берегу Финского залива в пространстве «МореХолл» свою первую загородную выставку «Ветер в волосах».

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