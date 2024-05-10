Блинкен: США против принудительного выселения палестинцев из Газы

О позиции своей страны госсекретарь США заявил во время телефонного разговора с египетским коллегой В телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил «четкую позицию президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не поддерживают крупную военную операцию в Рафахе и отвергают любое принудительное перемещение палестинцев из Газы», - .
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