Блинкен: США против принудительного выселения палестинцев из Газы

О позиции своей страны госсекретарь США заявил во время телефонного разговора с египетским коллегой В телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил «четкую позицию президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не поддерживают крупную военную операцию в Рафахе и отвергают любое принудительное перемещение палестинцев из Газы», - .