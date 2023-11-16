Кино: Призывал россиян покаяться, поёт частушки в Каннах и мечтает о России: Тонкости эмиграции звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова

Дмитрий Назаров, прославившийся благодаря съёмкам в сериале «Кухня», год назад уехал из России. Но в своём творчестве артист снова и снова обращается к теме России - обличает, говорит иносказаниями, сравнивает и высмеивает.
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