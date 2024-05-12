В Парке Победы стартовал автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»

Традиционный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти», который приурочен к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе СВО, стартовал в Парке Победы, в воскресенье, 12 мая.