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Нижегородский район

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Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года.

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