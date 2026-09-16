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После 6 лет менопаузы начались месячные: почему так бывает, объяснила гинеколог Морозова

После 6 лет менопаузы начались месячные: почему так бывает, объяснила гинеколог Морозова

Казалось бы, после менопаузы можно навсегда забыть про менструацию. Но иногда бывает так, что у женщины появляются кровянистые выделения — и это всегда повод обратиться к гинекологу.

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