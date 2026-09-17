Почему Россия заявляет о готовности к переговорам, а Запад обвиняет её в срыве? Что Дональд Трамп может предложить России перед выборами? Кто на самом деле создавал украинский режим и использовал Украину как таран? И что будет с Европой, если санкции против России вдруг отменят? Мне часто приходится слышать, что Россия всегда готова к переговорам.