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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Россия готова к переговорам, но Запад снова ищет, кого бы принудить к капитуляции

Ростислав Ищенко: Россия готова к переговорам, но Запад снова ищет, кого бы принудить к капитуляции

Почему Россия заявляет о готовности к переговорам, а Запад обвиняет её в срыве? Что Дональд Трамп может предложить России перед выборами? Кто на самом деле создавал украинский режим и использовал Украину как таран? И что будет с Европой, если санкции против России вдруг отменят? Мне часто приходится слышать, что Россия всегда готова к переговорам.

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