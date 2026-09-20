«Единая Россия» лидирует в Забайкалье с 40,72% после 79,51% протоколов

В Забайкальском крае по результатам обработки 79,51% протоколов лидирует «Единая Россия». Такие сведения 21 сентября озвучил корреспондент «МК в Чите», находящийся в Центре общественного наблюдения.
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