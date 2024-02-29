Белому дому прилетело по рукам, когда тот потянулся к русским деньгам

Гутерриш давно это подозревал и еще 12 июля 2023 года на Саммите НАТО в Вильнюсе сказал, что "скоро не будет ни ООН, ни Бреттон-Вудской системы". И объяснил ПОЧЕМУ: потому после каждой Мировой войны эти системы переформатировались: " после Первой Мировой образовалась Лига Наций. После Второй она была переформатирована в ООН. Сейчас после Третьей Мировой ООН тоже будет переформатирована. Как и Бреттон-Вудская система".

Natalija Osminina

Вы отстали от реального времени на пару-тройку сотен лет. Раз не видите реальности. Плететесь в интеллектуальном хвосте цивилизации. Я выше русским языком написала, что ООН собрались закрывать еще 1.5 назад. О чем и предупредил Гутерриш более года назад. Сейчас о закрытии ООН говорият не только США, но и Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и др. Они заявили о своем намерении прекратить финансирование организации из-за того, что ООН ни на что не способна, а главное, за то, что ООН поддержала в конфликте с Израилем- Палестину. Израиль уже официально заявил о своем намерении использовать все доступные меры, чтобы добиться прекращения деятельности ООН. На что Антониу Гутерреш призвал страны не допускать прерывания работы агентства, озаботившись возможными последствиями. СМИ опубликовали информацию, что без восстановления финансирования агентство будет вынуждено закрыться после февраля, что вызывает озабоченность мирового сообщества". Вы где-то плаваете в своем альтернативном мирке? Не видите, что происходит? За закрытием ООН последует крах Бреттон-Вудской системы и резервного доллара. Произойдет обнуление всех валют. И это случится не через сотню лет, а в начале 2025 года. Вы и этого не видите? Видим то мы мозгом, а не глазами. Что с человечеством делается? Отупело вконец.