Алеся Кафельникова поделилась новыми фото трехлетней дочери

Алеся Кафельникова опубликовала в соцсетях новые фотографии своей трехлетней дочери Киары. На двух снимках малышка запечатлена дома рядом с синим игрушечным единорогом, еще на одном — в окружении цветов в цветочном магазине.
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