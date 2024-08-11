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Алеся Кафельникова поделилась новыми фото трехлетней дочери

Алеся Кафельникова поделилась новыми фото трехлетней дочери

Алеся Кафельникова опубликовала в соцсетях новые фотографии своей трехлетней дочери Киары. На двух снимках малышка запечатлена дома рядом с синим игрушечным единорогом, еще на одном — в окружении цветов в цветочном магазине.

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