Apple и Broadcom заключили мегасделку на $30 миллиардов по производству чипов внутри США

Компании продлили сотрудничество до 2031 годаApple объявила о многолетнем соглашении с Broadcom стоимостью более $30 млрд на разработку и производство специализированных микросхем и компонентов беспроводной связи для своей техники.
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