Советник Белесков: ВС РФ закладывают основу для крупного прорыва летом

Российские войска закладывают основу для крупного наступления летом 2024 года. Об этом заявил советник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) и научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков, сообщает The Wall Street Journal.
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