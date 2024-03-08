Гол Ямала принес "Барселоне" победу над "Мальоркой" в Ла Лиге

"Барселона" одержала победу над "Мальоркой" в 28-м туре чемпионата Испании. Встреча, которая состоялась на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне, завершился победой каталонцев с минимальным счетом - 1:0.
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