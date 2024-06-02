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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт отказался называть Махачева лучшим бойцом P4P: «Джонс никогда не проигрывал, как кто-то другой может быть лучшим?»

«Да, Ислам − один из величайших в истории. Но любой, кто называет Махачева лучшим P4P, пока есть активный Джон Джонс… Он здесь, он не проигрывал, как можно говорить, что кто-то другой лучший? Пока Джонс выступает, никто не может претендовать на это звание», − сказал президент UFC Дана Уайт.

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