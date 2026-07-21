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ТАСС

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Лукашенко приказал отправлять плохо работающих на охрану границы с Украиной

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию на охрану границы с Украиной тех, кто плохо работает, не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании.

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