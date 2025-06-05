Во Владивостоке стартовал автопробег «Сила единства»

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В Приморье стартовал масштабный автопробег «Сила единства», посвященный 80-летию Победы. Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, патриотическая акция объединит 18 городов по маршруту от Владивостока до Курска.