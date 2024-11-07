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Царьград

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Разведчик Кирей: ВСУ используют под Курахово отравляющий газ

Разведчик Кирей: ВСУ используют под Курахово отравляющий газ

Командир разведроты сообщил о подлой манере ведения войны в юго-западной части Донбасса.Командир разведроты с позывным Кирей рассказал, что украинские войска используют отравляющие газы на позициях под городом Курахово.

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