Какой должна быть ЧВК, чтобы впредь с ней не возникало проблем? Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны РФ Сергея Шойгу и найденный во время обысков в офисе группы «Вагнер» в Петербурге.
Разгром «Вагнера» отменяется: Пригожину вернули наградной пистолет Шойгу и миллиарды
Комментарии
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US
Uri Strukow
Петров, это помойка. После такого едирасты добавили себе в названии партии воров и лгунов, еще и сплетники. А вообще, это самое гнусное, что было за последнее время. И явно тянет на статью- от разглашения тайны следствия (если дело возбуждено, а если нет, то я вообще не знаю, как классифицировать это), до давления на следствие. Вообще, не хватало только одного- чтобы спецназ обнаружил корзину с грязными трусами Пригожина и начали все их перебирать на камеру и комментировать.
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1 час.
Александр Попов
Почему ГАВНЮК с ОТВИСШЕЙ ГУБОЙ решил лезть в ПОЛИТИКУ.
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1 час.
US
Uri Strukow
В политику, это типа- дал про.раться политиканам и чинушам- лгунам и ворам?
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1 час.
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