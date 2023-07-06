Разгром «Вагнера» отменяется: Пригожину вернули наградной пистолет Шойгу и миллиарды

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Uri Strukow

Петров, это помойка. После такого едирасты добавили себе в названии партии воров и лгунов, еще и сплетники. А вообще, это самое гнусное, что было за последнее время. И явно тянет на статью- от разглашения тайны следствия (если дело возбуждено, а если нет, то я вообще не знаю, как классифицировать это), до давления на следствие. Вообще, не хватало только одного- чтобы спецназ обнаружил корзину с грязными трусами Пригожина и начали все их перебирать на камеру и комментировать.