Politico: неповиновение Зеленского Трампу может привести к отключению Starlink

Владимир Зеленский рискует спровоцировать президента США Дональда Трампа на прекращение предоставления Киеву разведданных и оказание давления на американского предпринимателя Илона Маска для отключения спутникового интернета Starlink для ВСУ, пишет газета Politico.
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