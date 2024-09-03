Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВЭФ-24 откроется форумом творческих инноваций стран БРИКС

ВЭФ-24 откроется форумом творческих инноваций стран БРИКС

Девятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русском во Владивостоке. На площадки мероприятия постепенно съезжаются участники, открываются стенды министерств и ведомств, например, экспозиции Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки и МЧС и крупнейших корпораций.

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