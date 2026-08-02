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FiNE NEWS

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Toyota продлила остановку заводов в Японии из-за землетрясения на острове Кюсю

Компания Toyota Motor объявила о продлении остановки трех заводов на острове Кюсю до 5 августа. Причиной стало землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на юго-западе Японии.

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