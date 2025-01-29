Минтруд: в России не хватает около 68 тысяч медицинских специалистов

В российских больницах и лечебных учреждениях не хватает более 68 тысяч специалистов. По оценкам министерства, в ближайшие пять лет потребуется больше квалифицированных врачей и сотрудников социальной сферы, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные Минтруда.
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