Ford и Dacia приостановили производство в Румынии из-за дефицита электроэнергии

Автопроизводители Ford и Dacia приостановили работу своих заводов в Румынии до 19 августа. Такое решение принято для снижения нагрузки на национальную энергосистему в условиях дефицита электроэнергии, сообщил премьер-министр страны Илие Боложан.
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