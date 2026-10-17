За последнюю неделю на подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили 534 беспилотника. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
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