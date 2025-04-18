Новые правила поступления в вузы в 2025 году, что изменится для абитуриентов Юлия ЧелкановаС 2025 года вступят в силу новые правила поступления в вузы, которые значительно изменят процесс для абитуриентов.
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