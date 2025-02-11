Разговоры о главном: как проходила Ялтинская конференция

11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция «большой тройки» — руководителей СССР, США и Великобритании, стран, которые вступили в финальные дни схватки с нацистской Германией и ее сателлитами.
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