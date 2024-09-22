БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 332 подписчика

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Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
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У таджика лишившего жизни русскую красавицу из-за джипа, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком самарском деле Сегодня

У таджика лишившего жизни русскую красавицу из-за джипа, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком самарском деле Сегодня

artut.pirogov Это преступление пожалуй одно из самых жестоких за последние несколько лет. Летом в Самаре на 34-летнюю красавицу Екатерину Карась напал мигрант, полоснул ножом по шее, после чего выкинул её на ходу из собственного джипа прямо посреди дня в центре города.

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Комментарии
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В
Воробей
Не знаю. Парень, конечно - полный мудак, предположительно в сторону  патологии! Но, я бы не, исключал, что эта &quot;красотка&quot; тоже сделала всё в своих силах, чтобы его завести. Возможно, она была большой стервой. А Бог не фраер - всё видит!
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7 мин.
Александр Лагуткин
То, что она разозлилась - понятно. Приперся якобы покупать премиальный автомобиль не имея денег. Она тоже дура, - нашла с кем связываться, со средневековой дикотой.   Они по России только на старых шестерках ездят. Какой Ленд-Крузер!?
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2 мин.
АЛ
Александр Лагуткин
По вашему приезжий дикарь имеет право кидаться с ножом на любого, кто ему не так ответил или не понравился!?  Что значит завести!?   Это повод для убийства человека!?
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46 сек.

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