У таджика лишившего жизни русскую красавицу из-за джипа, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком самарском деле Сегодня

В Воробей Не знаю. Парень, конечно - полный мудак, предположительно в сторону патологии! Но, я бы не, исключал, что эта "красотка" тоже сделала всё в своих силах, чтобы его завести. Возможно, она была большой стервой. А Бог не фраер - всё видит!

Александр Лагуткин То, что она разозлилась - понятно. Приперся якобы покупать премиальный автомобиль не имея денег. Она тоже дура, - нашла с кем связываться, со средневековой дикотой. Они по России только на старых шестерках ездят. Какой Ленд-Крузер!?