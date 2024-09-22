У таджика лишившего жизни русскую красавицу из-за джипа, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком самарском деле Сегодня
artut.pirogov
Это преступление пожалуй одно из самых жестоких за последние несколько лет. Летом в Самаре на 34-летнюю красавицу Екатерину Карась напал мигрант, полоснул ножом по шее, после чего выкинул её на ходу из собственного джипа прямо посреди дня в центре города.
Комментарии
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Не знаю. Парень, конечно - полный мудак, предположительно в сторону патологии! Но, я бы не, исключал, что эта "красотка" тоже сделала всё в своих силах, чтобы его завести. Возможно, она была большой стервой. А Бог не фраер - всё видит!
То, что она разозлилась - понятно. Приперся якобы покупать премиальный автомобиль не имея денег. Она тоже дура, - нашла с кем связываться, со средневековой дикотой. Они по России только на старых шестерках ездят. Какой Ленд-Крузер!?
По вашему приезжий дикарь имеет право кидаться с ножом на любого, кто ему не так ответил или не понравился!? Что значит завести!? Это повод для убийства человека!?
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