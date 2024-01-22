Пискарев: ГД сегодня определит сроки рассмотрения проекта о конфискации за фейки

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что совет Думы, скорее всего, в понедельник определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ.
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