Тело 41-летней женщины нашли в квартире дома на Арцеуловской аллее. В полицию доставили 29-летнего мужчину.
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Тело 41-летней женщины нашли в квартире дома на Арцеуловской аллее. В полицию доставили 29-летнего мужчину.