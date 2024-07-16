Скончался известный уральский журналист Александр Беляев, ему было 67 лет. За свою долгую карьеру он работал в различных уральских СМИ, включая "Уральский рабочий", "Российскую газету", "Уральский меридиан" и "Комсомольскую правду".
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