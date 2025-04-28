Орловский градозащитник раскритиковал реконструкцию Бунинки

Градозащитник и член Союза дизайнеров России Виктор Панков обрушился с критикой на подрядчика, занимающегося реконструкцией пространства около Бунинской библиотеки и городские власти, позволившие разобрать старые гранитные конструкции.
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