Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    братья)))показывают зубы,,,,,Дагестанские борц...
  • Надежда
    Кто бежал из страны с плевками в сторону России и народа назад не пускать, это продажные шкуры-ПРЕДАТЕЛИ!(😡Cколько релоканто...
  • Леонид Руси
    С этими властями педерастов мы не будем иметь никаких дел. Это сатанисты. Только когда придут пророссийские лидеры и ..."Полтора года мы ...

Эксперт рассказал, почему Россия не устраивает «решительный разгром ВСУ»

Эксперт рассказал, почему Россия не устраивает «решительный разгром ВСУ»

Политнавигатор Россия не проводит резкой эскалации боевых действий и не устраивает решительный разгром ВСУ потому, что в этом случае в конфликт будут вынуждены втянуться страны НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
А ты, старый, значит, ни хрена не понял... дурачок..)))
Ответить
1 д.
михаил дуванов
..... разгром ВСУ потому, что в этом случае в конфликт будут вынуждены втянуться страны НАТО.    С чего бы это?   Запад еще где то воюет?
Ответить
7 час.
Natalija Osminina
Автор имел в виду, что сначала Запад планировал воевать на Украине с Россией &quot;до последнего украинца&quot;, потом &quot;до предпоследнего европейца&quot; (&quot;последними&quot;, видимо, будут западные европейцы). А потом навстречу ослабевшей до нуля России, выйдут бравые американцы. В подтверждение -  вчерашний диалог Сенатора Рида с главой Пентагона Остиным:   — Если мы не направим ресурсы [Украине] увеличит ли это вероятность того, что нам придется когда-нибудь посылать молодых американцев на европейский театр военных действий. — Совершенно, верно. Я думаю, что, если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. И если вы являетесь прибалтийским государством вы думаете ‘я следующий’. У меня нет никаких сомнений, что рано или поздно это произойдет. Он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в состязании по стрельбе. — Таким образом, в каком-то смысле это сводится к выбору, предоставить им инструмент для выполнения работы или увидеть, как молодые американцы сталкиваются с боевыми действиями. — Я согласен, сэр.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх