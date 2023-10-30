Эксперт рассказал, почему Россия не устраивает «решительный разгром ВСУ»

Natalija Osminina

Автор имел в виду, что сначала Запад планировал воевать на Украине с Россией "до последнего украинца", потом "до предпоследнего европейца" ("последними", видимо, будут западные европейцы). А потом навстречу ослабевшей до нуля России, выйдут бравые американцы. В подтверждение - вчерашний диалог Сенатора Рида с главой Пентагона Остиным: — Если мы не направим ресурсы [Украине] увеличит ли это вероятность того, что нам придется когда-нибудь посылать молодых американцев на европейский театр военных действий. — Совершенно, верно. Я думаю, что, если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. И если вы являетесь прибалтийским государством вы думаете ‘я следующий’. У меня нет никаких сомнений, что рано или поздно это произойдет. Он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в состязании по стрельбе. — Таким образом, в каком-то смысле это сводится к выбору, предоставить им инструмент для выполнения работы или увидеть, как молодые американцы сталкиваются с боевыми действиями. — Я согласен, сэр.