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Ночные бои у Работино: наши танки уничтожают позиции и технику врага (ВИДЕО)

Ночные бои у Работино: наши танки уничтожают позиции и технику врага (ВИДЕО)

Продолжаются ночные бои у Работино, где наши танки уничтожают позиции и технику врага. На Запорожском фронте наши товарищи — танкисты ЮВО — не дают покоя пытающимся наступать подразделениям ВСУ, точно накрывая их снарядами.

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