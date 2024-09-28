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Ведущая программы «Время» Дина Григорьева рассказала о причине смерти старшей дочери

Ведущая программы «Время» Дина Григорьева рассказала о причине смерти старшей дочери

У Арины был цирроз печени Фото: скрин из видео Дина Григорьева — диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, которая вела церемонии открытия и закрытия Олимпиады−80, — побывала в гостях у Леры Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион» и раскрыла некоторые подробности своей жизни.

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