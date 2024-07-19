Женщину с инвалидностью не пустили в бар в Петрозаводске

Жительница карельской столицы пожаловалась на возмутительное отношение персонала увеселительного заведения Женщина с инвалидностью в Петрозаводске хотела устроить праздник для родных, но испытала массу негативных эмоций.
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