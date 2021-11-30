Меня называли «монстром»: Лана Принц рассказала, как стала моделью мирового уровня

Модель, телеведущая, мастер нейролингвистического программирования, президент международного благотворительного фонда «Русь великая» Лана Принц рассказала ФАН, как из «монстра» превратилась в востребованную модель с обложек глянцевых журналов.
Модель, телеведущая, мастер нейролингвистического программирования, президент международного благотворительного фонда «Русь великая» Лана Принц рассказала ФАН, как из «монстра» превратилась в востребованную модель с обложек глянцевых журналов.
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