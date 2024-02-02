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В Роспотребнадзоре сделали заявление, которое касается всех приморцев

В Роспотребнадзоре сделали заявление, которое касается всех приморцев

В Приморье впервые с начала эпидемического сезона снизилась заболеваемость ОРВИ, сообщает PRIMPRESS. Такое зявление сделала специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.

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