В Роспотребнадзоре сделали заявление, которое касается всех приморцев

В Приморье впервые с начала эпидемического сезона снизилась заболеваемость ОРВИ, сообщает PRIMPRESS. Такое зявление сделала специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.
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