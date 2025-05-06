Бывший директор Паши Техника Яровный: Еве Карицкой нужна помощь специалистов

С момента ухода из жизни Паши Техника прошел месяц, а скандалы вокруг его смерти не утихают. Бывшая жена Техника, 30-летняя Ева Карицкая (она же Карина Мельничук), дала целый ряд интервью, в которых сделала несколько громких заявлений.
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