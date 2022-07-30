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Минобороны России возложило персональную ответственность за бойню в СИЗО в Еленовке на Зеленского

Минобороны России возложило персональную ответственность за бойню в СИЗО в Еленовке на Зеленского

В Минобороны России уточнили, что в результате намеренного ракетного удара ВСУ 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовка, была убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев.

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