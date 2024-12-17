Средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге в ноябре составила 2,2 миллиона рублей

Некоторые модели значительно подешевели Аналитики Авто.ру выяснили, что средняя стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 15 лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре осталась на уровне прошлого месяца – 2,2 миллиона рублей.
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