Средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге в ноябре составила 2,2 миллиона рублей

Некоторые модели значительно подешевели Аналитики Авто.ру выяснили, что средняя стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 15 лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре осталась на уровне прошлого месяца – 2,2 миллиона рублей.