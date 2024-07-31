Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу, не признавшим победу Мадуро

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу после того, как Лима признала избранным президентом соседней страны не действующего лидера Николаса Мадуро, а его соперника от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
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