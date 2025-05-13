Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по ячейке ИГИЛ в Сомали

Американские военные нанесли серию авиаударов по позициям боевиков группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* в регионе Пунтленд на востоке Сомали, сообщил Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM).
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