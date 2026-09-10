Собянин: в Коммунарке появятся спортивный центр и футбольный манеж

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Столичные власти согласовали архитектурную концепцию проекта мультиспортивного центра и футбольного манежа, которые будут построены в районе Коммунарка.
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