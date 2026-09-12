Врач Поломошнова: мухи переносят на лапках сальмонеллу и кишечную палочку

Пикник или обед на веранде редко обходятся без мух. Стоит оставить тарелку без присмотра, как на нее приземлится насекомое.
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