Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Саперы показали, как уничтожают суббоеприпасы на Харьковском направлении

Саперы показали, как уничтожают суббоеприпасы на Харьковском направлении

Личный состав инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» ликвидировал остатки неразорвавшихся суббоеприпасов, известных как «колокольчики» за характерную форму, в ходе выполнения задач по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов ВСУ на Харьковском направлении.

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