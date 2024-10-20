С новогодних каникул 2024-2025 забрали выходные: как перенос выходных повлияет на отдых Ольга БезродняяВ следующем году россияне будут отдыхать по новому графику, что существенно улучшит периоды для длительного отдыха.
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